Nella sera dell'addio di Roger Federer, Djokovic è protagonista di un siparietto che testimonia la sua fede rossonera cantando l'ormai internazionale "Pioli is on fire" durante un cambio di campo

Un fuori programma "calcistico" nella notte dell’ultimo show di Roger Federer in Laver Cup. Presente alle spalle del tennista svizzero e di Rafa Nadal, suo compagno nel doppio contro gli americani Sock e Tiafoe (che hanno vinto al terzo set), Novak Djokovic – durante un cambio di campo del match che si è disputato a Londra – non ha resistito alla tentazione e si è lasciato andare al coro che ormai è diventato la colonna sonora dello scudetto vinto dal Milan lo scorso anno.

È un grande tifoso del Milan

Il tennista serbo, grande tifoso del Milan e amico di Zlatan Ibrahimovic, sfruttando le note di "Freed From Desire" di Gala, colonna sonora in quel momento alla O2 Arena, ha iniziato a cantare "Pioli is on fire…". Un vero e proprio tormentone che ha coinvolto anche Djokovic.