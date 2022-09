Lorenzo Sonego non si ferma più: dopo il trionfo a Metz, infila contro Zapata Miralles la sesta vittoria consecutiva senza cedere un set e vola agli ottavi del torneo ATP 250 di Sofia, dove incrocerà il danese Rune. Stasera in campo Musetti contro Lazarov, giovedì il debutto di Sinner con Borges. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Tutto facile per Lorenzo Sonego al debutto a Sofia , torneo ATP 250 che si disputa sul veloce indoor all'Armeec Arena, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Il torinese, infila la sesta vittoria consecutiva senza cedere un set grazie al netto 6-3, 6-4 rifilato allo spagnolo Bernabe Zapata Miralles , numero 78 ATP. Sonego, reduce dal trionfo a Metz e risalito alla posizione numero 45 nel ranking ATP, sfiderà ora Holger Rune . Il danese, arrivando in semifinale, avrà la certezza matematica della seconda qualificazione consecutiva per le Next Gen ATP Finals di Milano. Il numero 31 del mondo ha vinto l'unico precedente confronto diretto a Metz l'anno scorso.

Stasera Musetti-Lazarov, giovedì tocca a Sinner

Stasera chiuderà il programma sul campo Centrale Lorenzo Musetti, numero 30 del mondo. Terzo nella Race to Milan che determinerà gli otto qualificati per le Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals, Musetti incontrerà per la prima volta il 24enne bulgaro Alexandar Lazarov, in tabellone grazie a una wild card. Numero 334 del mondo, due posizioni sotto il best ranking raggiunto tre settimane fa grazie alla sua prima semifinale Challenger a Mallorca, Lazarov ha sconfitto al primo turno il ceco Jiri Lehecka (n.74 del mondo) e festeggiato così la prima vittoria in carriera contro un Top 100. Debutterà giovedì invece Jannik Sinner che ha trionfato nelle ultime due edizioni del torneo. Rientrato in Top 10 nel ranking ATP, l'altoatesino affronterà per la prima volta in carriera il portoghese Nuno Borges, n.93 del ranking.