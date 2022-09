World Padel Tour, da oggi su Sky l'Amsterdam Open

Dopo soli 5 giorni ripartiamo con il World Padel Tour su Sky Sport, nel pieno di una maratona di 5 settimane consecutive che terminerà il 9 di ottobre, per poi partire con lo sprint finale che ci porterà al 18 dicembre (Master Finale del WPT a Barcellona). Ripartiamo da Amsterdam portandoci dietro dal Master di Madrid due temi di grande rilevanza: Il ritorno alla vittoria di Fernando Belasteguin e Arturo Coello in campo maschile e il sorpasso nel ranking e nella race di Josemaria-Sanchez su Salazar-Triay in campo femminile. La vittoria di Bela e Arturito è stata a dir poco esaltante e è arrivata superando in quarti i n.1 LeBron e Galàn, in semifinale la coppia più longeva del circuito (chinotto Tello) e in finale la rivelazione del torneo Ruiz-Gonzalez. Soprattutto, è stata una vittoria netta, in cui il veterano ha mostrato la freschezza di un esordiente e il ragazzino è sembrato maturo come mai. Uscendo dal lato tecnico per approdare a quello sentimentale, le lacrime di Belasteguin al termine dell'ultimo atto sono state qualcosa di sublime per chi ama lo sport: un concentrato di passione, emozione, consapevolezza del tempo che corre e premio per 25 anni di costanza e sacrifici. Tornando alle ragazze, il sorpasso di Josemaria-Sanchez su Salazar-Triay appare solido come sarebbe stato assai difficile pensare, solo poche settimane fa. Quattro successi consecutivi, due dei quali arrivati proprio contro le rivali (uno addirittura con lo score di 61 61), prestazioni convincenti e soprattutto la consapevolezza di essere in vetta semplicemente perché in questo momento sono loro le più forti.

È tempo quindi di accendere le luci nella pista centrale di Amsterdam, per altri 3 giorni di grande padel e per vedere se sarà maggiore la voglia di rivalsa dei n.1 o la determinazione di chi, arrivato o tornato sul trono, non vuole certo lasciarselo scippare. Appuntamento da oggi su Sky Sport Action.