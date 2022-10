Maria Francisca Perellò, moglie del campione spagnolo, sabato pomeriggio ha dato alla luce un maschio in una clinica di Palma di Maiorca. La coppia ha deciso di chiamare il primogenito Rafael, proprio come il papà

Rafael Nadal è diventato padre. Maria Francisca Perellò, moglie del campione di tennis spagnolo, sabato pomeriggio in una clinica di Palma di Maiorca, nella quale era ricoverata in vista del parto, ha dato alla luce un maschio. La scelta del nome è abbastanza curiosa, infatti la coppia ha deciso di chiamare il piccolo Rafael, proprio come il padre.