Lorenzo Musetti vola ai quarti di finale del Firenze Open, torneo ATP 250 in corso sul veloce indoor. L'azzurro, terza testa di serie del seeding, si è liberato piuttosto agevolmente dello spagnolo Bernabe Zapata Miralles (74 del ranking) con i parziali di 6-3, 6-0. Musetti è dunque l'unico azzurro ad approdare tra i primi otto del torneo, dopo l'eliminazione della folta pattuglia italiana, tra cui anche Matteo Berrettini. Primo set deciso da un break dell'azzurro nel sesto game, difeso poi senza problemi. Supremazia che si concretizza anche nel secondo parziale: lo spagnolo è nervoso e concede tre break, Musetti è ispirato anche con il servizio e chiude i conti con un pesante bagel. Venerdì il numero 28 del mondo (virtual best ranking al 26) se la vedrà con lo statunitense McDonald: tra i due non ci sono precedenti.