Berrettini fa e disfa: subito eliminato a Firenze

Matteo Berrettini subito fuori all'Atp 250 Firenze. Il tennista azzurro, che al primo turno aveva usufruito di un bye, è stato eliminato all'esordio nel torneo dallo spagnolo Carballes Baena, numero 80 del ranking mondiale. Il numero due italiano, che non giocava dalla Laver Cup, ha vinto il primo set 7-5 ed è andato in vantaggio 2-0 anche nel secondo. Poi un passaggio a vuoto ha riportato in partita l'iberico, che ha vinto i successivi quattro game e trascinato il parzial al tie-break (conquistato per 7 punti a 5). Al terzo set il break che poteva essere decisivo è avvenuto sul 3-2, dopodiché il tennista romano ha avuto la strada spianata fino al 5-2. A quel punto un altro black-out: l'iberico è rientrato in partita e ha inanellato cinque giochi di fila, fino a chiudere 7-5 in tre ore e 19 minuti con il punteggio finale di 5-7 7-6 7-5. Brutta battuta d'arresto per Berrettini, a caccia di punti importanti nella rincorsa alle Atp Finals di Torino.