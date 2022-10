L'azzurro deve arrendersi 6-2, 6-3 nella semifinale del 250 fiorentino al canadese, testa di serie numero 1 del torneo, che in finale affronterà l'americano Wolf (vittorioso 6-4, 6-4 contro Ymer). Nonostante la sconfitta, il carrarino - che ha accusato anche un problema fisico - raggiunge la 25^ posizione in classifica, suo best ranking

Si ferma in semifinale la corsa di Lorenzo Musetti al Firenze Open, sconfitto 6-2, 6-3 da un super Félix Auger-Aliassime, testa di serie numero 1 del '250' in svolgimento sul cemento di Palazzo Wanny (612mila dollari di montepremi). La quarta sfida tra i due, con il carrarino che era in vantaggio 2-1 nel conto dei precedenti (si era imposto a Lione nel 2021 e all'ultimo Masters 1000 di Montecarlo, l'anno scorso successo del canadese a Barcellona). Nonostante la sconfitta, l'azzurro - n. 3 in tabellone - raggiunge la 25^ posizione nella classifica ATP, suo best ranking, mentre il canadese - all'11^ finale in carriera - consolida il settimo posto per strappare un pass alle Finals in programma a Torino dal 13 al 20 novembre. Ora il 22enne di Montreal affronterà l'americano Jeffrey John Wolf che nell'altra semifinale ha battuto 6-4, 6-4 lo svedese Mikael Ymer.