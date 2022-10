Berrettini ha incontrato Fabio Cannavaro alla vigilia dell'impegno con la Tennis Napoli Cup, in cui il tennista azzurro sfiderà Carballes Baena negli ottavi di finale. I due campioni hanno passato qualche ora insieme, in occasione di un evento di beneficenza organizzato dalla Fondazione Cannavaro-Ferrara. Anche l’allenatore del Benevento domani avrà un impegno legato al suo nuovo incarico: la conferenza stampa in vista del match contro il Como. "Onorato di averti incontrato Capitano!", scrive Matteo sui social