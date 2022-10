Fritz vince dopo tre ore, ok Khachanov e Coric

Lo statunitense, n. 10 al mondo, annulla un match point contro il giapponese Nishioka e vince in tre set dopo quasi tre ore di gioco. Buona la prima per Khachanov e Coric che hanno eliminato Wolf e Hayls. Martedì il debutto di Sonego, mercoledì toccherà a Sinner. L'ATP 500 di Vienna è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Si è rivelato più sofferto del previsto il debutto di Taylor Fritz all'ATP 500 di Vienna. Tornato in campo due settimane dopo la vittoria del titolo a Tokyo, lo statunitense ha impiegato quasi tre ore (2 ore e 43 minuti in totale) per battere il giapponese Yoshihito Nishioka, n. 37 al mondo. Fritz ha annullato un match point nel corso del secondo set e ha chiuso l'incontro con il punteggio di 6-7(4), 7-6, 6-3. Buona la prima anche per Khachanov e Coric che hanno battuto due giocatori provenienti dalle qualificazioni. Il russo ha avuto la meglio sullo statunitense Wolf, mentre il croato ha sconfitto in tre set il francese Hayls che ha preso il posto nel tabellone principale di Krajinovic.