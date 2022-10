Berrettini salta Vienna: "Spero di giocare Parigi"

L'annuncio su Instagram del tennista romano: "I medici mi hanno iinformato che non sono in grado di competere a Vienna, farò tutto il possibile per cercare di esserci a Parigi"

Matteo Berrettini non giocherà l'ATP 500 di Vienna. Il tennista romano ha annunciato il forfait con un messaggio su Instagram a causa dell'infortunio al piede sinistro, accusato in semifinale a Napoli. Berrettini ha svolto in giornata degli esami e i medici hanno informato il giocatore che non potrà disputare il torneo austriaco. L'obiettivo è di recuperare per il Masters 1000 di Parigi Bercy, in programma la prossima settimana. "A seguito di molteplici valutazioni da parte di esperti medici sul mio piede sinistro, sono stato informato che non sono in grado di competere a Vienna - scrive Berrettini - Farò tutto il possibile per cercare di esserci a Parigi".