Tocca a Sonego: oggi contro Ruusuvuori live su Sky

Sonego esordirà contro il finlandese Ruusuvuori, reduce dalla semifinale al torneo di Stoccolma. Il torinese vuole invertire il trend negativo delle ultime settimane con tre ko di fila. Tra gli altri match di giornata riflettori puntati su Hurkacz-Tiafoe e sul debutto di Thiem contro Paul. L'ATP 500 di Vienna è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

In attesa di Sinner, impegnato domani contro Garin, all'ATP 500 di Vienna è il momento di Lorenzo Sonego. Il tennista torinese debutterà al 1° turno contro Emil Ruusuvuori, n. 43 al mondo, nel secondo match dalle 13.00 sul #Glaubandich Court. Una sfida importante per l'azzurro che deve dimenticare l'ultimo periodo negativo con tre sconfitte consecutive. L'ultima vittoria, infatti, risale allo scorso 28 settembre a Sofia, al primo turno, contro Zapata Miralles. Momento di forma opposto, invece, per Ruusuvuori che la scorsa settimana si è spinto fino in semifinale a Stoccolma, perdendo poi contro Tsitsipas. Tra i match più importanti di oggi a Vienna, riflettori puntati su Hurkacz-Tiafoe oltre al debutto dell'idolo di casa, Dominic Thiem, contro Tommy Paul.