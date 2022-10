Wta Tampico, trionfa Elisabetta Cocciaretto

Una grande settimana, chiusa nel migliore dei modi. Elisabetta Cocciaretto trionfa nel Wta 125 di Tampico battendo in finale la polacca Magda Linette, numero 55 del mondo e quinta testa di serie del torneo per 7-6, 4-6, 6-1. Un cammino perfetto quello della 21enne marchigiana, che ha superato nell’ordine la canadese Bouzkova, la colombiana Osorio e la cinese Zhu. La ciliegina è arrivata in finale, dopo una battaglia di oltre due ore e mezza contro la 30enne Linette. Una vittoria voluta, cercata e ottenuta con determinazione. Nel primo set l’azzurra sale 3-1, ma subisce la rimonta dell’avversaria, devastante col dritto, che rimonta scappando 3-5. L’immediato controbreak riporta la sfida in equilibrio, ma al tiebreak Elisabetta ha un nuovo passaggio a vuoto, andando sotto 5-1. Nuova reazione dell’azzurra, che allunga gli scambi e compie l’incredibile rimonta, piazzando sei punti di fila e conquistando così il set. Nel secondo, la tennista polacca piazza il break al quinto gioco, si difende al servizio, e chiude 6-4 portando la partita al terzo. Nel set decisivo Cocciaretto non accusa il colpo, anzi: centra il break al quarto gioco, annulla all’avversaria la chance del controbreak in quello successivo e, sul 4-1 in proprio favore, strappa nuovamente il servizio alla Linette chiudendo 6-1 al primo match point. Per Elisabetta Cocciaretto il Wta 125 di Tampico rappresenta il primo titolo in carriera in questa categoria di tornei. E il lunedì dell’azzurra sarà ancora più dolce: salirà al numero 63 della classifica, ritoccando così il proprio best ranking. Una perfetta chiusura del cerchio, dopo lo stop per il grave infortunio al ginocchio.