Musetti agli ottavi! Basilashvili battuto 6-4, 6-2

Lorenzo Musetti si qualifica per gli ottavi del Masters di Bercy per la prima volta in carriera. Sei giochi lasciati a Basilashvili, 106 del ranking, in un'ora e 9'. Altro gran match per l'azzurro, che giovedì sfiderà il norvegese Casper Ruud, 4 del mondo e finalista agli ultimi US Open. Un solo precedente, alle quali di Roma, vinto dal norvegese nel 2019