Il red carpet, anzi blu come il colore del torneo, degli 8 campioni in piazza San Carlo l'11 novembre, il Fan Village davanti al Pala Alpitour, sito della gare, e Casa Tennis a Palazzo Madama con degustazioni delle eccellenze piemontesi, incontri e talk su 'Torino si presenta' e le ' Parole di Tennis' di scrittori e sportivi. E, ancora, attività culturali per le vie del centro, mostre, uno speciale bus panoramico con musica dal vivo e una campagna social di campioni sportivi come Gigi Buffon, Sara Gama, la capitana delle Farfalle, Alessia Maurelli. Torino si prepara a una 'pioggia di palline da tennis', come preannuncia la campagna di comunicazione degli eventi che accompagneranno le Atp Finals .

Torino sul modello 'Eurovision' per le Finals

Il programma, presentato oggi, è realizzato da Comune, Regione e Camera di Commercio e vuole ricalcare il 'modello Eurovision' per portare il grande evento in tutta la città. Per il 'look of the city' sono stati realizzati oltre 500 stendardi, 20 grandi bandiere sui ponti cittadini, 5 maxi-teli nelle grandi arterie di accesso alla città e una comunicazione in stazioni e aeroporti. Su via Roma e piazza Vittorio Veneto si potranno anche incontrare i 'cartonati' dei giocatori, mente il Fan Village ospiterà anche una serie di appuntamenti serali, a ingresso libero dalle 21. Fra gli eventi, anche Tennis in Piazza dal 15 al 20 novembre, il premio di letteratura sportiva Gianni Mura e agevolazioni nei musei per i possessori dei biglietti delle partite.