Musetti-Djokovic per la semi, ore 19.30 su Sky

Musetti e Djokovic si ritrovano contro a Parigi un anno e mezzo dopo l'ottavo di finale al Roland Garros 2021, chiuso con il ritiro del carrarese al quinto set. Stavolta in palio c'è un posto in semifinale nell'ultimo Masters 1000 della stagione. L'incontro tra l'azzurro e il serbo è il terzo sul Campo Centrale, in programma non prima delle 19.30, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Da Parigi a Parigi, dal Roland Garros alla Accor Arena di Bercy: 515 giorni dopo è ancora Djokovic-Musetti nella capitale francese. Stavolta il teatro non sarà la terra rossa del Philippe-Chatrier, ma il cemento indoor dell'ultimo Masters 1000 della stagione. In palio c'è un posto in semifinale, traguardo mai raggiunto da Musetti nella sua carriera in tornei di questo livello. Il carrarese andrà a caccia della sua "rivincita parigina" da quell'ottavo di finale concluso con il suo ritiro al quinto set dopo aver vinto i primi due parziali. Musetti arriva a questo match dopo la vittoria negli ottavi contro Casper Ruud, suo primo successo in carriera contro un top 5. Djokovic, invece, ha vinto le ultime 11 partite consecutive e non perde dal 25 settembre, giorno in cui Auger-Aliassime lo sconfisse in due set in Laver Cup.