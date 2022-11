Sinner saluta i suoi tifosi con un post sui social: "E' stato un anno impegnativo, in cui ho avuto molti alti e bassi. Devo imparare dai miei errori e concentrarmi sugli aspetti positivi. Ora un po' di riposo, poi pronto per la Coppa Davis con l'Italia. E sono già pronto per iniziare il prossimo anno in Australia"

Jannik Sinner ha voluto salutare i suoi tifosi con un post su Instagram in cui annuncia la fine del suo 2022 a livello ATP, dando appuntamento per le Finals di Coppa Davis in programma a Malaga dal 23 novembre, in cui l' Italia è tra le favorite.

"Anno impegnativo con tanti alti e bassi. Ripartirò dall'Australia"

"E' la fine della stagione 2022 nel tour per me. Quest'anno è stato il mio più impegnativo, ho molte cose da cui imparare con molti alti e bassi. Devo concentrarmi sugli aspetti positivi e imparare dai miei errori per andare avanti e rimanere sempre lo stesso. Sono molto grato al mio team e ai miei partner, grazie a loro per il loro supporto durante tutto l'anno. Per ora mi sto prendendo un po' di tempo per riposarmi prima di concentrarmi sulla Coppa Davis tra un paio di settimane. In seguito, sono già entusiasta per il prossimo anno e per iniziare i preparativi con la mia squadra nelle prossime settimane. Pronto a lavorare per iniziare l'anno forte in Australia".