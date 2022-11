Si chiude oggi all'Allianz Cloud di Milano il round robin delle Next Gen ATP Finals di tennis, con tre azzurri impegnati: apre Arnaldi contro Lehecka, poi Nakashima sfida Passaro, con i quattro giocatori ancora in corsa per le semifinali. Musetti in campo come 2° match serale contro Draper in un autentico spareggio. Tutto da seguire in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

I RISULTATI DELLA 2^ GIORNATA