ATP Finals di Sky sulle note di Bruce Springsteen

È “Only The Strong Survive” , il nuovo album uscito oggi di Bruce Springsteen a fare da colonna sonora alle NITTO ATP Finals su Sky Sport, in collaborazione con Sony Music. L’album, disponibile in digitale, versione cd e vinile, contiene 15 cover rivisitate da Springsteen di celebri brani soul che rendono omaggio ad artisti e autori come Levi Stubbs, David Ruffin, Jimmy Ruffin, Jerry Butler, Diana Ross, Dobie Gray, e che accompagneranno gli studi dedicati al torneo. Nella copertina Sky Sport che presenta gli 8 finalisti di Torino sulle note di “Do I Love You (Indeed I Do)”, le giocate dei più forti al mondo si intrecciano con le immagini suggestive del videoclip del singolo di Bruce Springsteen, sottolineando che “Solo i forti sopravvivono”. Scopriremo chi lo sarà di più tra gli otto “maestri” delle ATP Finals.