Nel video l'intervento di Ivan Ljubicic a Sky Sport 24: "Il problema di Jannik non è grave, ma importante e da non sottovalutare. C’è il Roland Garros alle porte, Wimbledon è dietro l’angolo e le Olimpiadi subito dopo: i giocatori in questa fase della stagione sono più sensibili del solito cosa gli dice il corpo".



SINNER SALTA ROMA: L'ANNUNCIO SUI SOCIAL