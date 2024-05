Musetti in finale a Cagliari: Galan ko in 2 set

Due anni dopo l'ultima volta Lorenzo Musetti torna in finale in un Challenger. L'azzurro si è qualificato per l'ultimo atto del Sardegna Open, torneo Challenger 175 in corso sui campi in terra rossa del Tennis Club Cagliari, battendo in semifinale il colombiano Daniel Galan, n. 89 ATP, con un netto 6-1, 6-4 in un'ora e 28 minuti di gioco. Un risultato importante in un momento tutt'altro che semplice visto che Musetti era arrivato in Sardegna dopo tre sconfitte consecutive di cui due al primo turno a Barcellona e Madrid. Contro Galan, il carrarese è rimasto sempre in partita, soprattutto nel secondo set in cui il colombiano è salito di colpi dopo un primo parziale all'insegna degli errori. "Intensità e sensazioni sono state quelle giuste - ha detto a fine match Musetti - da quando sono qua sto ricevendo tanto affetto dal pubblico: fa bene dopo una stagione di alti e bassi".