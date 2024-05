Sinner, prosegue il riposo: domani atteso a Roma

Ultimo giorno a Monte-Carlo prima della partenza in direzione Roma per Jannik Sinner. L'azzurro sta proseguendo il periodo di riposo e terapie nel Principato in seguito al ritiro di Madrid a causa del problema all'anca destra, nuovamente dolorante negli ultimi giorni dopo i primi fastidi accusati durante il Masters 1000 di Monte-Carlo. La parola d'ordine è prudenza. Per questo motivo Sinner non si sta allenando in questi giorni, con un programma che prevede riposo e fisioterapia per ridurre l'infiammazione all'anca, evidando di forzare sulla parte dolorante. Sinner è poi atteso domenica a Roma, alla vigilia del sorteggio degli Internazionali d'Italia che si svolgerà lunedì dalle ore 11 (prima il torneo femminile, poi quello maschile) alla Fontana di Trevi. Alla cerimonia dovrebbe partecipare anche Jannik, ma ancora non ci sono conferme ufficiali.