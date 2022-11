Lehecka e Nakashima in finale alle Next Gen Finals

Il ceco e lo statunitense eliminano Stricker e Draper e accedono alla finale di sabato sera all'Allianz Cloud di Milano, remake della sfida giocata due giorni fa nel Round Robin e vinta da Nakashima. Le Next Gen ATP Finals sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sono Jiri Lehecka e Brandon Nakashima i finalisti delle Next Gen ATP Finals 2022. Il ceco e l'americano, che si sono già affrontati nel Round Robin con la vittoria di Nakashima, si ritroveranno sabato sera di nuovo contro sul cemento indoor dell'Allianz Cloud di Milano. Stavolta il match avrà una valenza diversa perché in palio c'è il titolo di miglior under 21 della stagione. Lehecka e Nakashima hanno vinto le rispettive semifinali contro Stricker e Draper con andamenti simili. Entrambi in quattro set, entrambi con un piccolo calo tra il secondo e il terzo parziale. In grande spolvero Lehecka, n. 74 al mondo, che ha interrotto la serie di tre vittorie consecutive di Stricker con una partita attenta, ordinata e con pochi errori (appena 7 gratuiti). Molto più equilibrata, invece, la seconda semifinale con Nakashima che ha fatto i conti con un Draper meno brillante rispetto al match con Musetti, con tanti errori di dritto dal centro. Lo statunitense ha alternato alti e bassi, ma nei momenti chiave durante i due tiebreak ha avuto l'inerzia a favore. La finale è in programma sabato alle ore 21, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.