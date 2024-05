Dopo la vittoria all'esordio contro Eubanks, Sinner tornerà in campo mercoledì contro Richard Gasquet. Il match è da seguire in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211 e in streaming su NOW )

Test francese al 2° turno del Roland Garros per Jannik Sinner. Dopo la vittoria all'esordio contro Chris Eubanks, l'azzurro sarà impegnato mercoledì contro Richard Gasquet, n. 124 al mondo in tabellone grazie a una wild card. Il 37enne di Béziers, alla 21esima partecipazione all'Open di Francia, è reduce dalla netta vittoria all'esordio contro Borna Coric e non raggiunge il terzo turno del torneo dal 2018. Sarà un altro incontro importante per Jannik che, dopo aver testato la stabilità dell'anca, ha bisogno di mettere benzina nelle gambe in vista del prosieguo del torneo per ritrovare la condizione migliore. Tra Sinner e Gasquet ci sono due precedenti, entrambi vinti dall'azzurro e disputati lo scorso anno tra Halle (erba) e Indian Wells (cemento).