Djokovic e quattro azzurri: il programma di oggi

Si conclude oggi il primo turno del Roland Garros, da seguire in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211 e in streaming su NOW). Un martedì con i riflettori puntati su Novak Djokovic. Il campione in carica, reduce dalla prestazione incolore a Ginevra con Machac, inizierà il cammino a Porte d'Auteuil contro il francese Pierre-Hugues Herbert, n. 143 al mondo in tabellone grazie a una wild-card. Un primo test importante per il serbo che a Parigi dovrà difendere la prima posizione del ranking dall'assalto di Jannik Sinner. In chiave Italia sono quattro gli azzurri oggi in campo, di cui tre uomini. Luciano Darderi sfiderà l'australiano Hijikata, Flavio Cobolli sarà impegnato contro il serbo Medjedovic mentre Giulio Zeppieri affronterà il francese Mannarino. Tra le donne, invece, debutto in main draw per Sara Errani contro la slovacca Schmiedlova.