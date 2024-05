Giornata condizionata dal maltempo a Parigi dove il programma è iniziato con tre ore di ritardo. Previsti oggi gli incontri di quattro italiani: Darderi, Cobolli, Zeppieri ed Errani. Il Roland Garros è in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211 e in streaming su NOW )

Martedì condizionato dal maltempo al Roland Garros. Eccezion fatta per i campi dotati di tetto, ovvero il Philippe Chatrier (dove alle 20.15 debutterà il n. 1 al mondo Novak Djokovic) e il Suzanne Lenglen, i match non sono ancora iniziati sui campi scoperti. Il via era previsto alle ore 11, ma a causa della pioggia gli organizzatori hanno slittato più volte l'inizio degli incontri. È stato fatto un tentativo attorno alle 14, ma i giocatori sono stati rimandati negli spogliatoi dopo l'ingresso in campo (come accaduto a De Minaur e Michelsen sul Simonne Mathieu) per via di un nuovo scroscio di pioggia. Un ritardo che sta incidendo anche sui match degli italiani. Oggi, infatti, è previsto il debutto di quattro azzurri: Luciano Darderi, Flavio Cobolli, Giulio Zeppieri e Sara Errani. Tutti gli incontri sono in programma su campi all'aperto.