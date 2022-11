Dopo aver saltato l'edizione del 2022 perchè non vaccinato contro il Covid, Novak Djokovic potrà prendere parte al primo Slam dell'anno in Australia: secondo la stampa locale sarà annullato il ban di tre anni subito dal serbo dopo la cancellazione del visto da parte dell'ex ministro per l'immigrazione Alex Hawke

ATP FINALS, DJOKOVIC SCHERZA CON ALLEGRI E STANKOVIC