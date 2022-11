Le ATP Finals decidono il secondo finalista: in campo Casper Ruud e Andrey Rublev. Il vincitore sfiderà domenica per il titolo di 'maestro' Djokovic/Fritz.Tutto in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

ATP FINALS SU SKY: LA GUIDA TV