Matteo Berrettini non sarà disponibile per le finali di Coppa Davis a Malaga. L'annuncio è arrivato con un post su Instagram: "E' stato difficilissimo prendere questa decisione. Ho comunque deciso di andare a Malaga con la squadra per dare il mio contributo anche fuori dal campo". Il romano non ha recuperato dall'infortunio al piede rimediato al torneo di Napoli. La squadra resta composta da Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Simone Bolelli. La Coppa Davis è su Sky Sport e su NOW dal 22 novembre

Dopo Jannik Sinner, l'Italia perde anche Matteo Berrettini in vista delle Finals di Coppa Davis , in programma a Malaga dal 22 novembre. Capitan Filippo Volandri dovrà dunque fare a meno dei suoi due migliori giocatori in vista della sfida di giovedì 24 contro gli Stati Uniti di Taylor Fritz, fresco di semifinale alle ATP Finals di Torino. Il tennista romano non si è ancora ripreso dall’ infortunio al piede sinistro rimediato lo scorso ottobre al torneo ATP di Napoli, ma sarà comunque a Malaga da mercoledì prossimo per sostenere la squadra. Al suo posto il capitano della Nazionale italiana, Filippo Volandri, non ha convocato nessuno: la squadra resta dunque composta da Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Simone Bolelli .

Berrettini: "Difficilissimo prendere questa decisione"

"Ciao ragazzi, purtroppo l'infortunio al piede non mi permetterà di giocare la fase finale della coppa Davis - ha scritto Berrettini con un post su Instagram . Personalmente giocare per l'Italia è sempre stato e sempre sarà un grandissimo onore, è per questo che è stato difficilissimo prendere questa decisione. Ho comunque deciso di andare a Malaga con la squadra per dare il mio contributo anche fuori dal campo! Grazie, come sempre, per l'affetto che mi fate sentire ogni giorno con i vostri messaggi, in questi momenti sono di grande aiuto".