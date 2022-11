Tennis

Da martedì 22 a domenica 27 novembre si giocheranno le finali di Coppa Davis sul cemento indoor di Malaga. Tra le otto nazioni rimaste in gara c'è anche l'Italia che giovedì sfiderà gli Stati Uniti nei quarti. Dal calendario ai convocati di ogni squadra, tutto quello che c'è da sapere sulle Davis Cup Finals da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW LA PRESENTAZIONE DI ITALIA-STATI UNITI