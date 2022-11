Gli azzurri debuttano a Malaga nei quarti di Coppa Davis contro gli Usa. Apre il programma Sonego-Tiafoe, a seguire Musetti-Fritz e il doppio con la coppia Fognini-Bolelli. L'incontro è in diretta dalle 10 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

COPPA DAVIS, LA GUIDA TV