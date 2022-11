Assente in campo per infortunio, Berrettini ha seguito dagli spalti la sfida contro gli Stati Uniti, incitando i propri compagni e dispensando suggerimenti. "Ci ha dato due consigli che hanno fatto la differenza" ha spiegato il capitano Filippo Volandri. Sabato dalle 13 la semifinale in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Non è sceso in campo per l'infortunio al piede che lo tiene fermo dal torneo di Napoli, ma Matteo Berrettini ha voluto esserci comunque alle finali di Coppa Davis. Un contributo diverso del tennista romano: non da giocatore, ma da tifoso. E così ha seguito i tre match contro gli Stati Uniti da bordocampo, esultando a ogni punto vinto dai compagni e festeggiando insieme a Sonego dopo la straordinaria vittoria contro Tiafoe. Il tutto ripreso dalle telecamere dell'organizzazione. Non solo incitamento, ma anche consigli perché, come spiegato dal capitano Filippo Volandri, Berrettini ha dato alcune dritte a Musetti&Co.: "Ci ha dato due consigli che hanno fatto la differenza - ammette Volandri - Lui che gioca contro questi tennisti ti trasmette delle sfumature importantissime".