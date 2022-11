Filippo Volandri al microfono di Sky Sport alla vigilia della semifinale di Coppa Davis con il Canada: "Serve la stessa mentalità vincente con cui abbiamo affrontato gli Usa. Sarà una partita diversa, lo spirito è buono. Ci attende una sfida complicata. La Davis fa bene a tutti i giocatori, stando insieme riescono a fare un ulteriore step in avanti". Guarda il video con l'intervista. Il match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW dalle 13

