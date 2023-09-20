Coppa Davis, l'albo d'oro della manifestazione

A Bologna si riparte dal trionfo dello scorso anno dell'Italia, campione della Davis per il terzo anno consecutivo. Un traguardo storico, mai riuscito a nessuna nazione da quando era stato abolito il Challenge Round nel 1971. Adesso gli azzurri di Filippo Volandri inseguono il poker: ecco l'albo d'oro completo della Coppa Davis
- 1900, 1902, 1913, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1937, 1938, 1946, 1947, 1948, 1949, 1954, 1958, 1963, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1978, 1979, 1981, 1982, 1990, 1992, 1995, 2007
- 1907, 1908, 1909, 1911, 1914, 1919, 1939, 1950, 1951, 1952, 1953, 1955, 1956, 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1966, 1967, 1973, 1977, 1983, 1986, 1999, 2003
- 1903, 1904, 1905, 1906, 1912, 1933, 1934, 1935, 1936, 2015
- 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1991, 1996, 2001, 2017
- 1975, 1984, 1985, 1987, 1994, 1997, 1998
- 2000, 2004, 2008, 2009, 2011, 2019
- 1976, 2023, 2024, 2025
- 2002, 2006, 2021
- 1988, 1989, 1993
- 1980, 2012, 2013
- 2005, 2018
- 2016
- 2010
- 2014
- 2022
- 1974*