Il rammarico di Volandri: "Ci siamo andati vicini"

Un sogno interrotto a un passo dalla finale. È terminata così l'avventura in Coppa Davis dell'Italia, eliminata in semifinale dal Canada con il punto decisivo guadagnato in doppio. "Ci siamo andati vicini, adesso guardiamo al futuro" è il commento del capitano Filippo Volandri che mastica amaro per l'andamento del doppio. Una sfida giocata dall'Italia con una coppia a sorpresa visto che è sceso in campo Berrettini al posto di Bolelli: "Simone era indisponibile, era alto il rischio che non finisse la partita - spiega - Matteo l'abbiamo tirato fuori dal cilindro perché era impensabile fino a due giorni fa che giocasse". Eppure le occasioni non sono mancate: "In entrambi i set siamo stati sopra di un break, è stato bravo Auger-Aliassime. Per ora trasforma in oro tutto quello che tocca, è un grandissimo giocatore ed è in fiducia. Ai ragazzi non potevo chiedere di più".