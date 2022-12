Tennis Deejay, puntata speciale stasera su Sky

In questa super puntata ci saranno ben due ospiti speciali, il nostro Insider Stefano Meloccaro e il coach dell’Italia che ha raggiunto le semifinali di Davis Cup, Filippo Volandri. Alla conduzione, come sempre, c'è Melissa Satta che, con Stefano e Filippo commenterà la classifica totalmente rivoluzionata. Ben 40 colpi, i migliori del 2022 i quali saranno accompagnati dalle hit settimanale di Spotify. Ad arricchire la rubrica ci saranno la clip Best of Season 2022, i videomessaggi di alcuni tennisti che conosciamo molto bene e una clip sul sport del momento: il Padel. L’appuntamento dunque è per oggi alle 19.00 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.