Il presidente FITP traccia il bilancio del 2022 a margine dei Supertennis Awards: "C'è un clima per costruire un grande progetto e qualche successo indimenticabile, speriamo di centrarlo il prossimo anno. Siamo andati vicini al colpaccio in Davis e in qualche Slam, ma abbiamo vinto due ATP 500 e sei ATP 250, oltre a due semifinali Slam. Ho visto voglia di ripartire più forti di prima e ottenere successi più grandi. Vogliamo vincere di più e far diventare il tennis e il padel ancor più popolari"