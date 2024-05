Guida agli Internazionali: date, premi e non solo

Il grande tennis torna in scena al Foro Italico per l'81esima edizione degli Internazionali d'Italia, da seguire in diretta Sky Sport e in streaming su NOW dal 7 al 19 maggio. Riflettori puntati sui veterani Djokovic e Nadal, al via undici azzurri. Tutto quello che c'è da sapere sul Masters 1000 di Roma

È iniziato il conto alla rovescia per gli Internazionali d'Italia, il Masters 1000 del Foro Italico di Roma da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 7 al 19 maggio. Giunto all'edizione numero 81, il torneo italiano sarà un test importante per tutti alla vigilia del Roland Garros. Senza Sinner, out per l'infortunio all'anca, e Alcaraz, fermo per un'edema al braccio, l'attenzione sarà tutta per la sfida tra i veterani Novak Djokovic e Rafael Nadal. Nole tornerà in campo dopo il forfait di Monte-Carlo; Rafa, 10 volte vincitore a Roma, giocherà nella capitale per la prima volta dal 2022.