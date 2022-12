L'ATP ha reso nota la classifica dei giocatori che hanno guadagnato di più in questo 2022: Carlos Alcaraz è n°1 del mondo anche in questa speciale graduatoria con oltre 10 milioni di dollari intascati in prize-money, tallonato dalle due leggende Djokovic e Nadal. Sinner è il primo degli italiani, mentre in coda ci sono tennisti che hanno portato a casa appena 54 dollari!

IL RANKING ATP DI FINE 2022