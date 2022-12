Matteo Berrettini è pronto per il debutto stagionale a Brisbane, dove guiderà l'Italia nella United Cup: "Voglio prendere fiducia da questo evento per arrivare in fondo agli Australian Open. La finale con Djokovic a Wimbledon? Mi mancava esperienza, la prossima voglio vincerla io. Con Musetti mi attendono altre finali l'uno contro l'altro"

Matteo Berrettini riparte ancora una volta dall' Australia . Il n°16 del mondo è il 'capitano' dell 'Italia che dal 29 dicembre partecipa alla United Cup , torneo riservato a uomini e donne che assegnerà punti ATP e WTA e che di fatto prende il posto dell'ATP Cup. " Adoro giocare in Australia , mi piacciono le condizioni e l'energia del pubblico - ha detto l'azzurro, come riporta l'Australian Associated Press -. Voglio prendere fiducia dalla United Cup per arrivare in fondo agli Australian Open . Conservo dei bei ricordi”, ha spiegato il romano da Brisbane, dove l'Italia sarà impegnata nel girone con Brasile e Norvegia.

"Finale con Djokovic a Wimbledon? La prossima vorrei vincerla io"

Berrettini è reduce da un 2022 in cui è stato martoriato dagli infortuni. Dopo la storica semifinale di dodici mesi fa a Melbourne, ha perso Wimbledon a causa del Covid ed è arrivato in ritardo di condizione nel finale di stagione, condizionato da un guaio al piede. Ora la ripartenza da Brisbane, con lo sguardo sul primo Slam dell'anno: "Spero di ottenere molta fiducia da questo evento in modo da provare ad arrivare in fondo all’Australian Open. Più giochi grandi partite con i big, più impari a batterli. Djokovic era alla 30^finale Slam quando l’ho affrontato a Wimbledon e io alla prima. La prossima volta spero di vincere io”. L'Italtennis della United Cup farà leva, tra gli uomini, su Berrettini e Musetti: "Sono abbastanza sicuro che la finale di Napoli non sarà l’ultima che ci vedrà uno contro l’altro – ha detto Matteo -. Quando giochiamo in squadra insieme, siamo sempre molto contenti. E ora siamo davvero entusiasti per questo nuovo evento”.