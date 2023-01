Missione compiuta: l’Italia ha sconfitto 5-0 la Norvegia nella seconda sfida valida per il Gruppo E della “United Cup”, nuovo evento a squadre che ha dato il via alla stagione 2023. Al “Queensland Tennis Centre” di Brisbane la squadra azzurra, quinta testa di serie, vincitrice all’esordio sul Brasile (3-2), si è così guadagnata il diritto di sfidare la vincente del Gruppo B (Svizzera o Polonia) nei quarti di finale in programma mercoledì. Nella notte italiana Matteo Berrettini, n.16 ATP, ha battuto con un doppio 6-4 in poco meno di un’ora e mezza di partita, Casper Ruud, n.3 del ranking, conquistando il punto del successo. Il 26enne romano ha dimostrato di essere in un ottimo stato di forma, mettrendo a segno 10 ace e vincendo l’88% dei punti con la prima di servizio. A vittoria acquisita, successo per Lucia Bronzetti, n.54 WTA, per 6-2, 7-5,contro Ulrikke Eikeri, n.388 WTA. In chiusura il doppio misto con Camilla Rosatello e Lorenzo Musetti hanno chiuso i conti superando 7-6, 6-2 Ulrikke Eikeri e Victor Durasovic.