Jannik Sinner affronta giovedì 5 gennaio Thanasi Kokkinakis agli ottavi del torneo ATP 250 di Adelaide 1. Il match in diretta non prima delle 9 del mattino su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Dopo il convincente esordio nel 2023 contro il britannico Edmund, chiuso con 5 ace, un solo doppio fallo e il 92% di punti vinti con la prima di servizio, l'azzurro ora deve vedersela con l'idolo di casa, numero 93 del ranking Atp ma capace di esaltarsi quando gioca in Australia. Tra i due un solo precedente giocato la scorsa estate a Cincinnati e vinto dall'azzurro per 6-7, 6-4, 7-6.