Jannik Sinner esce di scena ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Adelaide 1, battuto 7-5, 6-1 da Sebastian Korda. A preoccupare, a soli dieci giorni dagli Australian Open, è il problema fisico all'anca accusato a fine primo set. Il torneo in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Jannik Sinner si ferma ai quarti dell' Adelaide International 1 battuto da Sebastian Korda , numero 33 del mondo con il punteggio di 7-5, 6-1 . Ma a preoccupare di più a soli dieci giorni dall' Australian Open , è l' infortunio all'anca sinistra per cui ha chiesto l'intervento del fisioterapista alla fine del primo set, che lo ha costretto a giocare claudicante per tutto il secondo parziale. Nei prossimi giorni gli esami a cui si sottoporrà daranno il responso: Jannik, n°16 del ranking, ha dato forfait per il match di doppio con Sonego e a questo punto salterà il Kooyong Classic , torneo di esibizione a cui era stato invitato la prossima settimana.

La cronaca del match

Partita in grande equilibrio fino al 5-4 del primo set, con Sinner che non sfrutta tre set point in risposta, cede tre game di fila e di conseguenza anche il primo set. Il passaggio a vuoto coincide anche con un problema fisico all'anca sinistra, accusato dopo un recupero. L'azzurro viene trattato dal fisioterapista, ma resta in campo solo per onor di firma e perde nettamente 6-1 il secondo parziale. Korda ha così raggiunto la terza semifinale negli ultimi quattro tornei disputati: ad Adelaide ha superato l'ex numero 1 del mondo Andy Murray e lo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 26 ATP, senza perdere nemmeno un set. Sinner saluta amaramente il primo torneo del 2023: il risultato più importante, ora, è quello referto medico.