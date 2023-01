Comincia con un altro infortunio il 2023 di Jannik Sinner, che ha giocato a mezzo servizio il secondo set contro Korda nei quarti di Adelaide a causa di un problema all'anca. Da valutare le sue condizioni in vista degli Australian Open, al via il 16 gennaio

Il 2023 di Jannik Sinner comincia con un altro infortunio . L'azzurro ha giocato acciaccato il secondo set dei quarti di finale di Adelaide contro Sebastian Korda a causa di un problema all'anca. Il n°16 del ranking ha perso 7-5, 6-1 il match, cominciando ad accusare problemi nel finale di primo parziale, quando si è visto annullare tre set point. Al cambio campo ha chiesto l'intervento del fisioterapista , che ha trattato l'anca sinistra , messa a dura prova da uno scivolamento estremo in recupero. Sinner è rimasto in campo, con il volto teso e visibilmente claudicante, cedendo nettamente il 2° set.

Sinner si ritira dal doppio: in dubbio gli Australian Open?

Subito dopo la fine del match, è arrivata l'ufficialità del ritiro dal torneo di doppio, dove Jannik era impegnato con Lorenzo Sonego. L'altoatesino dovrebbe dare forfait anche al Kooyong Classic, torneo di esibizione che si svolgerà la prossima settimana con vista sugli Australian Open. Il primo torneo dello Slam è in programma dal 16 gennaio, esattamente tra dieci giorni. Sinner verrà sottoposto ad esami strumentali per verificare l'entità dell'infortunio, che comunque non gli hanno impedito di proseguire il match con Korda. Nei prossimi giorni la risposta definitiva.