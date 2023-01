Italia a un passo dalla finale di United Cup, nuovo evento a squadre miste che ha dato il via alla stagione 2023. Alla “Ken Rosewall Arena” nell’Olympic Park Tennis Centre di Sydney la squadra azzurra, quinta testa di serie, è avanti 2-0 al termine della prima giornata. Nel primo singolare una splendida Martina Trevisan, n.27 WTA, ha sconfitto 6-3, 6-7, 7-5, in tre ore e 14 minuti, la greca Maria Sakkari, n.6 WTA, firmando il terzo successo in sei confronti contro una top ten, il più importante. Agevole il successo di Lorenzo Musetti n.23 ATP, imbattuto fin qui, che ha superato Stefanos Sakellaridis, n.803 del ranking, con i parziali di 6-1, 6-1. Sabato all'Italia basterà vincere uno dei tre match in programma per volare in finale, dove sfiderà la vincente di Stati Uniti-Polonia (2-0 per gli Usa al termine della prima giornata).