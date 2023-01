Novak Djokovic vola in finale ad Adelaide, la 131^ della carriera a livello ATP: battuto il russo Daniil Medvedev 6-3, 6-4 nonostante un guaio muscolare accusato nel primo set. Affronterà lo statunitense Korda: il match in diretta domenica mattina alle 8.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Novak Djokovic vola in finale al torneo Adelaide International 1, il primo dei due ATP 250 nella capitale dello stato dell'Australia del Sud. Il serbo conquista la vittoria numero 33 di fila in terra australiana, dove non perde dal 2018, battendo il russo Daniil Medvedev con i parziali di 6-3, 6-4. Nole, che sul finire del primo set ha chiesto un medical-time out per un problema muscolare alla gamba, incontrerà in finale Sebastian Korda, che ha eliminato il giapponese Yoshihito Nishioka, ritiratosi all'inizio del secondo set. "Fortunatamente non era nulla di grave, altrimenti mi sarei ritirato per non peggiorare la situazione", ha detto il serbo a fine partita. Domenica il match in diretta domenica mattina alle 8.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.