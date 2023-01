Italia avanti 2-1 nella semifinale di United Cup in corso a Sydney. Nel big-match di giornata, Matteo Berrettini lotta due ore e mezza ma cede a Stefanos Tsitsipas, numero 4 del mondo, con i parziali di 4-6, 7-6, 6-4. Ora tocca a Bronzetti provare a chiudere i conti, favorita contro la greca Grammatikopoulou, n.181 WTA, poi il doppio misto. Chi vince affronterà in finale gli Stati Uniti

Italia avanti 2-1 sulla Grecia nella sfida che vale un posto in finale alla “United Cup”, nuovo evento a squadre miste che ha dato il via alla stagione 2023. Alla “Ken Rosewall Arena” nell’Olympic Park Tennis Centre di Sydney la squadra azzurra, quinta testa di serie, non sfrutta il primo “match-point” con Matteo Berrettini, n.16 ATP che perde il suo primo match dell'anno battuto in rimonta da Stefanos Tsitsipas, n.4 del ranking. Può chiudere i conti Lucia Bronzetti, n.54 WTA, che trova dall’altra parte della rete Valentini Grammatikopoulou, n.181 WTA. In chiusura il doppio misto con Camilla Rosatello e Lorenzo Musetti opposti a Maria Sakkari e Stefanos Tsitsipas.