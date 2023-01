L'Italia cede in finale 3-0 agli Stati Uniti, che si aggiudicano la prima edizione della United Cup. Dopo le vittorie di Pegula su Trevisan e Tiafoe su Musetti (ritiratosi per un infortunio alla spalla), il punto decisivo l'ha portato Fritz, che ha superato con un doppio 7-6 Matteo Berrettini MUSETTI, INFORTUNIO ALLA SPALLA Condividi

Gli Stati Uniti trionfano nella prima edizione della “United Cup”, nuovo evento a squadre miste che ha dato il via alla stagione 2023. Alla “Ken Rosewall Arena” nell’Olympic Park Tennis Centre di Sydney, battuta in finale 3-0 l'Italia, quinta testa di serie. Decisive le vittorie nei singolari di Pegula su Trevisan, Tiafoe su Musetti (ritiro per l'italiano a causa di un problema alla spalla destra) e di Fritz su Berrettini.

Sconfitte per Trevisan e Musetti Partenza subito in salita per gli azzurri, con Martina Trevisan, n.27 WTA, che ha ceduto 6-4, 6-2, in un'ora e mezza esatta di gioco, a Jessica Pegula, n.3 del ranking. Con gli Usa avanti 1-0, sfortunato Lorenzo Musetti, costretto a lasciare via libera a Frances Tiafoe, n.19 del ranking, ritirandosi dopo appena mezz’ora di partita e dopo aver perso il primo set per 6-2 per un problema alla spalla destra.

Berrettini cede a Fritz 7-6, 7-6 Niente da fare per Matteo Berrettini, n.16 ATP, che dopo aver battuto Monteiro e due top ten come Ruud ed Hurkacz, cedendo solo a Tsitsipas, perde 7-6, 7-6 contro Taylor Fritz, n.9 del ranking. Grande equilibrio in tutto il match, deciso non a caso da due tie-break altrettanto tirati. Berrettini annulla un match-point, ma sul secondo non può nulla: è festa Stati Uniti, che vincono la prima edizione della United Cup.

Italia-Usa 0-3, i risultati Jessica Pegula (USA) c. Martina Trevisan (ITA) 6-4, 6-2

6-4, 6-2 Frances Tia foe (USA) c. Lorenzo Musetti (ITA) 6-2, ritiro



6-2, ritiro Taylor Fritz (USA) c. Matteo Berrettini (ITA) 7-6, 7-6