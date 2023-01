Italia in apprensione per il ritiro di Lorenzo Musetti, che ha abbandonato al termine del 1° set il match contro Tiafoe, valido per la finale di United Cup, a causa di un problema alla spalla destra. Da valutare l'entità dell'infortunio, ad appena una settimana dal via degli Australian Open: martedì è in programma una risonanza a Melbourne Condividi

Ancora un infortunio a far tremare i tifosi italiani in vista degli Australian Open, al via tra appena una settimana (16 gennaio) a Melbourne. Dopo Jannik Sinner (guaio all'anca ad Adelaide, scongiurate lesioni, ndr), anche Lorenzo Musetti è stato costretto a lasciare via libera a Frances Tiafoe, n.19 del ranking, ritirandosi dopo appena mezz’ora di partita nel secondo singolare della finale di United Cup tra Italia e Stati Uniti. Il 20enne di Carrara, n.23 ATP, ha lasciato dopo aver perso il primo set per 6-2 per un problema alla spalla destra.

Il set perso e il ritiro contro Tiafoe Tiafoe ha superato un momento di difficoltà in avvio quando nel secondo gioco del primo set ha recuperato da 0-40 ma poi nel game successivo è stato lui a centrare il break (2-1) confermandolo (3-1). Musetti ha iniziato a toccarsi sempre più spesso la spalla destra, al cambio campo ha chiesto l’intervento del trainer, ha ceduto ancora la battuta nel settimo gioco (5-2). E lo statunitense ne ha approfittato per siglare il 6-2 con due ace consecutivi. A questo punto il Next Gen toscano ha stretto la mano al suo avversario e si è ritirato.

Tartarini: "Da valutare gli sviluppi in vista degli Australian Open" Musetti si era ritirato, ben prima del guaio alla spalla, dal torneo di Adelaide 2. Al momento tutti gli sforzi sono concentrati per essere in campo regolarmente agli Australian Open, al via a Melbourne il 16 gennaio. Come confermato da coach Simone Tartarini, Lorenzo ha sentito dolore dal terzo game nella zona superiore della spalla destra. Martedì è prevista una risonanza magnetica per valutare la gravità del problema.