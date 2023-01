Sono nove gli azzurri al 2° turno delle qualificazioni agli Austarlian Open, primo Slam dell'anno al via il 16 gennaio a Melbourne. Tra gli uomini avanti Zeppieri, Passaro, Bellucci, Brancaccio e Pellegrino, tra le donne passa solo Lucrezia Stefanini. Gli Aus Open saranno sui canali Sky 210 e 211

Salgono a nove gli italiani approdati al 2° turno delle qualificazioni degli Australian Open, primo Slam del 2023, che si stanno disputando sui campi in cemento di Melbourne Park. Nel torneo maschile hanno superato l’esordio Giulio Zeppieri, Francesco Passaro (13^ testa di serie), Mattia Bellucci, Raul Brancaccio e Andrea Pellegrino, quest'ultimo vincitore di una maratona di oltre tre ore contro il francese Guinard, 31^ testa di serie. Subito fuori, invece, Andrea Vavassori, Luca Nardi (23^ testa di serie), Flavio Cobolli, Roberto Marcora e Franco Agamenone, battuto nel derby tricolore da Brancaccio. In campo femminile buona la prima per Lucrezia Stefanini: eliminata, invece, Sara Errani, settima testa di serie.