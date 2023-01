Non arrivano buone notizie da Melbourne per Novak Djokovic. Il dolore al tendine del ginocchio sinistro, già avvertito la scorsa settimana ad Adelaide in semifinale (il serbo ha poi vinto il torneo battendo in finale Korda), continua a condizionarlo. Tanto che l'ex numero uno del mondo è stato costretto a ritirarsi da un match di esibizione alla Rod Laver Arena dopo soli 36 minuti di gioco. Un partita d'allenamento della serie "Perfect Practice" contro Daniil Medvedev interrotta dopo un set (perso 6-4) e alcuni medical time out. Dopo vari trattamenti al ginocchio dolorante, Djokovic ha stretto la mano all'avversario lasciando anzitempo il campo. A cinque giorni dall'inizio dell'Australian Open 2023 le condizioni del serbo, al rientro a Melbourne Park dopo la polemica legata ai vaccini Covid dello scorso anno, sono a questo punto da monitorare.